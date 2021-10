Expo Dubai, il 31 ottobre evento con i sindaci

Un confronto a più voci tra sindaci sul tema della Bellezza e della rigenerazione urbana per restituire alla platea di Expo 2020 Dubai il meglio dell’Itali in tema di sostenibilità, economia circolare, architettura digitale. E’ questo il fulcro dell’evento che si svolgerà il prossimo 31 ottobre a Dubai (ore 11 ora locale, ore 13 ora italiana), presso il Padiglione Italia, nell’ambito dell’Expo 2020.

A guidare la delegazione dell’Anci e dei sindaci italiani sarà il presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro che alla vigilia dell’evento dichiara: “I Comuni hanno tutte le carte in regola per rappresentare le tante bellezze del nostro Paese. Custodiamo patrimoni storici, architettonici, culturali e paesaggistici credo tra i più belli e importanti al mondo e la vetrina dell’Expo a Dubai è un’ulteriore occasione per raccontare le tante storie di bellezza italiana che ci rendono un Paese unico. Saremo ambasciatori dei nostri territori – spiega Decaro – e racconteremo il lavoro che stiamo portando avanti per valorizzare i nostri luoghi e le tante attività che animano le nostre città 365 giorni l’anno. Da nord a sud il sistema della città in Italia costituisce l’ossatura su cui il Paese può rialzarsi dopo questo periodo di buio e di paure. Siamo i centri dove maggiormente si concentra la spesa pubblica e le istituzioni che stanno lavorando al programma di rigenerazione urbana più importante che il nostro Paese abbia avviato negli ultimi cinquanta anni. Nei prossimi giorni saremo il volto e il racconto dell’Italia – conclude il presidente dell’Anci – e lavoreremo per attivare sinergie utili sul fronte della promozione turistica e delle possibili collaborazioni economiche incentrate su tecnologia, innovazione e qualità della vita”.

In video collegamento parteciperà il sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane Anci, Dario Nardella: “Le città – spiega – sono state le più colpite dal Covid dal punto di vista sanitario, economico, sociale e culturale e proprio dalle città, così vicine ai bisogni dei cittadini, può scaturire la spinta propulsiva alla ripartenza. Il fondi europei e il Pnrr potranno aiutare nella ripresa ma saranno proprio i progetti di sviluppo urbano a fare da traino, dall’ambiente alla mobilità e all’innovazione tecnologica. A Dubai i sindaci potranno portare le idee delle loro comunità e far sentire la voce più autentica dei cittadini”.

Ad aprire l’incontro sarà Paolo Glisenti, commissario generale dell’Italia a Expo Dubai 2020: “La rigenerazione ecologica, energetica e edilizia delle grandi aree metropolitane del mondo – spiega Glisenti – sono al centro della discussione in Expo 2020 Dubai dove si afferma un modello collaborativo tra città globali alla ricerca di soluzioni globali. Per esempio, nella nuova mobilità integrata o nella digitalizzazione delle infrastrutture. Le città italiane avranno occasione a Dubai di confrontarsi e allearsi in questa ‘City Diplomacy’ destinata a segnare il futuro del mondo dopo la pandemia”.

Numerosa e qualificata la delegazione dei primi cittadini italiani che interverranno di persona e da remoto ai lavori. Insieme a Decaro, saranno presenti a Dubai il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il sindaco di Matera Domenico Bennardi e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Collegati dall’Italia, oltre a Nardella, ci saranno i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro, di Milano Beppe Sala e di Genova Marco Bucci.

Fonte: ANCI