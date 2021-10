EY Digital Summit, alla 14esima edizione i ministri Carfagna e Orlando

Il focus dell’edizione 2021 di EY Digital Summit si terrà presso La Lanterna di Roma e verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma Eventiey.it e sui social twitter, linkedin, instagram e youtube. EY aprirà un dialogo su diverse chiavi di lettura: il Paese del futuro e le sfide di cambiamento che l’Italia si trova ad affrontare, a partire dalla trasformazione della pubblica amministrazione, passando per l’impatto delle grandi riforme e il ruolo delle infrastrutture, senza tralasciare la prospettiva finanziaria; le persone del futuro, dai trend sociali, demografici ed economici in atto, all’evoluzione del lavoro e delle competenze richieste. Le aziende del futuro e i nuovi modelli di business per garantire la transizione digitale, sostenibile e il rilancio del Made in Italy. tutto con una premessa: non c’è nessun futuro per l’Italia se non come Paese e per questo il primo giorno del Summit sarà dedicato al rilancio del Mezzogiorno e la nuova rotta per uscire da questi anni critici e stimolare la crescita dell’Italia.

A dare il via all’evento sarà Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West, al quale seguirà l’intervento del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Nel corso della mattinata, interverranno, Pasquale Casillo, presidente Casillo Group, e Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia.

La mattinata di mercoledì sarà dedicata a un confronto sulle sfide di cambiamento che l’Italia sta affrontando per trasformarsi nel Paese del futuro. Interverranno Alfredo Altavilla, presidente esecutivo Italia Trasporto Aereo, Giampiero Mazza, managing partner CVC Italia, Julie Teigland, emeia area managing partner di EY, e Roberto Tomasi, ad Autostrade per l’Italia. Nel pomeriggio la discussione sarà incentrata sui trend sociali, demografici ed economici in atto che definiranno le persone del futuro e interverrà Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A seguire interverranno Alberto Calcagno, ad Fastweb, Mirella Cerutti, ad SAS, Matteo Del Fante, ad e dg Poste Italiane, Andrea Gavosto, direttore Fondazione Agnelli, Francesca Lusini, presidente Peuterey, Stefano Scabbio, presidente Southern EU Manpower e Federico Vecchioni, ad Bonifiche Ferraresi. La terza e ultima giornata dell’evento sarà incentrata sui nuovi modelli di business per garantire la transizione digitale e sostenibile delle aziende del futuro e ne parleranno Aldo Bisio, ad Vodafone Italia, Giuseppe Bono, ad Fincantieri, Giulio Cocci, ad Elica, Paola Corna Pellegrini, ad Allianz Partners Italia, Carlo Ferro, presidente ICE.