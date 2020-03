Fabbisogni standard, online il questionario per le Province e le Città Metropolitane

Dal 4 marzo 2020 è disponibile online il questionario unico FP20U per le Province e le Città Metropolitane, relativo alle annualità 2010 e 2018 per la spesa corrente e alle annualità dal 2010 al 2018 per la spesa in conto capitale. Obiettivo, raccogliere informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio per le annualità indicate. La nuova rilevazione è finalizzata all’acquisizione dei dati utili ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014:

-pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente;

-pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

-programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

-raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

gestione dell’edilizia scolastica;

-controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Composto da 12 quadri, il questionario mira a cogliere la reale spesa sostenuta dall’ente per lo svolgimento delle funzioni e di quantificare il livello dei servizi erogati. Ogni Quadro contiene uno spazio riservato alle annotazioni, in cui l’ente possa riportare indicazioni e osservazioni utili ai fini di una corretta comprensione dei dati inseriti. Compilare correttamente il questionario è fondamentale per ottenere la valutazione puntuale della spesa sostenuta da ogni ente. L’annualità 2010 viene rilevata con lo scopo di tracciare lo stato delle risorse attuali rispetto a un momento storico, individuato appunto in quell’anno, e precedente ai tagli di spesa operati sulle amministrazioni provinciali negli ultimi anni. Nella compilazione dei dati 2010 si richiede di operare una riclassificazione delle spese, attribuendo in ciascun Quadro, la quota impegnata nel 2010 e relativa alle attuali funzioni oggetto di rilevazione. La rilevazione della spesa in conto capitale è richiesta esclusivamente per due funzioni, nelle quali le spese per manutenzione hanno un ruolo rilevante. Sarà possibile procedere alla compilazione del questionario utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali. A partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.55 del 4 marzo 2020) del DM del Ragioniere Generale dello Stato (n.28694 del 19 febbraio 2020), avvenuta il 4 marzo 2020, gli Enti avranno a disposizione 60 giorni di tempo per compilare il questionario in ogni sua parte. Al fine di offrire l’assistenza necessaria agli Enti coinvolti nella rilevazione è a disposizione un servizio di assistenza SOSE all’indirizzo fabbisognistandard@sose.it