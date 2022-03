Fabriano: nasce HUBitat, un polo dedicato all’innovazione

Il nuovo polo nasce da una scommessa, accettata dalla rete HUBitat e promossa da Web Marketing Festival per rilanciare le attività innovative sul territorio con particolare interesse alla promozione e realizzazione delle idee promosse dai giovani.

I centri HUBitat, e in particolare la nuova sede di Fabriano, vogliono coniugare formazione, gioco, musica, fotografia, sport, software libero, robotica e tutto ciò che può rappresentare sviluppo sostenibile. Lo scopo del progetto è di realizzare percorsi di sviluppo sui temi legati a tecnologie e tutela dell’ambiente, ma anche promozione del territorio e della parità di genere con particolare attenzione alle attività che producano un impatto sociale; un percorso che da un quinquennio il Comune di Fabriano sta sviluppando puntando a creare valore sul territorio tramite l’innovazione.

Con l’intento di rendere il nostro Paese un acceleratore unico di innovazione e propulsore per i singoli territori, WMF e Search On Media Group hanno dato vita a HUBitat: la rete di Hub sull’innovazione sostenibile che coinvolge +45 Hub in tutta Italia, in un progetto che attraverso capisaldi quali Innovazione e Sostenibilità, Cultura Imprenditoriale e valorizzazione dei territori guarda al futuro attraverso il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione delle tradizioni locali. Il progetto si sviluppa sul territorio nazionale coinvolgendo i piccoli centri e i borghi che vogliono investire sul territorio e lavorare per renderlo simbolo e acceleratore di innovazione, ogni Hub sarà connesso agli altri presenti lungo la penisola e avrà la possibilità di cooperare con persone, imprese e realtà di tutta Italia, la creazione di un Hub all’interno del contesto locale porta anche ad una rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio territoriale, grazie al riutilizzo in chiave innovativa dei luoghi storici, di quelli di aggregazione e degli spazi a disposizione nei vari contesti.