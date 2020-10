Fai: Giornate d’Autunno in sicurezza, alla scoperta del patrimonio diffuso

“Le difficoltà che la pandemia ha portato al mondo della cultura hanno colpito tutti, ma soprattutto quelle realtà come il FAI che vivono di iniziative, eventi, entrate spontanee delle persone. Per questo sono molto importanti le prossime “Giornate d’Autunno”, che si svolgeranno in un momento molto difficile ma con tutte quelle misure di precauzione indispensabili nella vita di ognuno e necessarie per far andare avanti la società e le attività nelle condizioni di massima sicurezza possibile”.

Lo ha detto oggi il Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, in un videomessaggio di saluto trasmesso alla conferenza stampa di presentazione delle Giornate d’Autunno del Fondo Ambiente Italiano.

“L’idea di dedicare questa edizione a Giulia Maria Crespi – ha proseguito il Ministro – ci permette di ricordare questa italiana straordinaria che tanto ha fatto per la cultura, l’ambiente e il paesaggio, ossia per ciò che rende l’Italia forte nel mondo. Con questa iniziativa – ha detto ancora il Ministro – il FAI continua a indicare un percorso che è importante seguire, soprattutto quando il turismo, passata la pandemia, tornerà più impetuoso di prima: la scoperta dei luoghi meno conosciuti ma non per questo meno preziosi del nostro patrimonio, la valorizzazione di quei tesori diffusi in tutto il nostro territorio. Esattamente ciò che prevede il Piano Strategico per il Turismo”.

Fonte: Mibact