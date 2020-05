Fase 2, al via i controlli su persone ed esercizi commerciali. I dati della prima giornata

Nella prima giornata della fase 2, il 4 maggio, sono state controllate 258.170 persone e 100.816 attività ed esercizi commerciali.

Sono infatti proseguite le operazioni di monitoraggio delle Forze di polizia: le persone sanzionate sono state 3.691, 98 quelle denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 11 i denunciati per violazione del divieto di allontanamento per motivi di quarantena.

Sul totale degli esercizi commerciali controllati, sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura.

Nella fase 1, dall’11 marzo 2020, sono state eseguite oltre 17 milioni di verifiche: 12.360.197 su persone e 4.798.015 su attività/esercizi commerciali.

Un commento sintetico a questi dati da parte del Ministero dell’Interno è riscontrabile sul profilo Twitter del Viminale che ha così riassunto:

Grande senso di responsabilità degli italiani nella fase1: solo il 3,4% dei controllati è stato sanzionato. Controlli su esercizi commerciali: solo lo 0,17% di sanzioni su 4.798.015 verifiche effettuate nella fase1. Tutti i dati nel bilancio online. Rispettiamo le misure di sicurezza anche nella fase2.

Giova ricordare che per quanto riguarda la Fase 2 partita ieri, il Ministero dell’Interno ha reso disponibile online il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020, precisando che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.