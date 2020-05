Fase 2, il comune di Milano propone un questionario per la ripartenza

Il comune di Milano consulta i cittadini in vista della delicata fase di ripartenza a seguito dell’emergenza coronavirus proponendo alcune domande per capire come i milanesi hanno vissuto tale evento e come stanno affrontando l’iniziale Fase 2. Palazzo Marino torna a chiedere ai residenti la propria opinione: è possibile, dunque, compilare un questionario guidato per l’emersione dei bisogni e la valutazione delle attività a sostegno dei cittadini.

Il questionario è accessibile alla pagina ‘Coronavirus Informazioni e link’ sezione Milano ti Ascolta. Le domande sono rivolte a tutti i milanesi. “Quali pensi che siano, in questo contesto, le emergenze a cui si deve prestare maggiore attenzione? Di che cosa senti principalmente la mancanza in questo periodo? Quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato nel fare scuola a distanza?”, alcune delle domande.

“I canali di contatto del Comune che nelle ultime settimane sono stati dedicati in via quasi esclusiva all’assistenza dei cittadini durante l’emergenza sanitaria – ha dichiarato l’assessore alla Partecipazione, Lorenzo Lipparini – si arricchiscono di uno strumento di ascolto dei bisogni e di valutazione delle iniziative messe in campo. Con il questionario chiediamo ai cittadini di raccontarci come è cambiata la loro quotidianità. Sarà un ulteriore strumento di conoscenza e di orientamento nell’organizzazione dei servizi già operativi o da mettere a punto per la ripartenza”.