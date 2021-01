Fellini Calls a Rimini, 3 giorni di iniziative in streaming per omaggiare il regista

Il 20 gennaio 1920 nasceva a Rimini Federico Fellini e nel giorno del suo primo compleanno dopo il centenario che si è appena concluso, Rimini organizza un cartellone di iniziative in diretta streaming con un parterre di ospiti per raccontare con nuove parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Dalla tre giorni Fellini Calls che vedrà alternarsi su diverse piattaforme le voci di chi lo ha conosciuto e studiato, giornalisti, direttori di festival ed esperti, tra gli altri, Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Francesca Fabbri Fellini, Stefano Francia di Celle, Piera Detassis, allo spettacolo ‘Felliniana-Omaggio a Fellini’, che debutta il 20 gennaio in prima assoluta dal Teatro Galli di Rimini sulla piattaforma www.teatrinellarete.it, fino alle frequenze della web radio del Comune di Rimini Radio Officina Rimini Arte che mette in rete musicisti, attori, e cantanti riminesi e in occasione dell’anniversario della nascita di Federico Fellini, dedica larga parte del suo palinsesto a Federico Fellini.

Sono oltre 20 gli ospiti, tra direttori di festival, giornalisti ed esperti, chiamati a raccolta dalla Cineteca del Comune di Rimini, in collaborazione con il Laboratorio aperto Rimini Tiberio, per festeggiare Fellini nel giorno del suo 101esimo compleanno. Su diverse piattaforme, tra cui il canale youtube della Cineteca del Comune di Rimini, le pagine FB del Comune di Rimini, della Cineteca Comunale, del Laboratorio aperto Rimini Tiberio e il sito www.officinariminiarte.it, si alterneranno le voci di chi lo ha conosciuto e studiato, interventi brevi, di non più di 15′ l’uno, una panoramica a 360°. Un appuntamento scandito in tre tempi che prende spunto dalla rilevante produzione editoriale su Fellini che ha invaso gli scaffali delle librerie in questi ultimi mesi, segno di un’opera che continua a interrogarci e a sorprenderci. In occasione dell’anniversario della nascita di Federico Fellini, anche le frequenze di Radio Ora, la web Radio del comune di Rimini, dedicano larga parte del palinsesto, tra il 18 e il 24 gennaio, a Fellini.

Fonte: comune di Rimini