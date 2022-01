Ferrara inaugura le votazioni del Consiglio comunale online

Il Comune di Ferrara ha iniziato un percorso di digitalizzazione delle sedute del Consiglio comunale che rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto alle modalità di gestione da remoto delle assemblee comunali che si è fatto strada durante il periodo più difficile della pandemia.

Se in ogni città si è progressivamente puntato sull’utilizzo di programmi di videoconferenza per sostenere le sedute del Consiglio comunale lasciando ai partecipanti la scelta della dotazione tecnologica per potersi interfacciare con i colleghi, il Comune di Ferrara ha scelto di evolvere puntando su un’innovazione che modifica e agevola le procedure.

Tramite la dotazione di appositi tablet, i Consiglieri comunali potranno partecipare e votare alla seduta anche in trasferta ma anche consultare pratiche e atti e nel corso delle settimane verrà aggiunta un’interfaccia web che consenta di riorganizzare le comunicazioni che viaggiavano precedentemente tramite PEC.

Maggiori dettagli verranno comunicati, dopo un periodo di sperimentazione tramite il sito del Comune di Ferrara.