Ferrara investe 700mila euro per trasformarsi in Smart City

Il Comune di Ferrara comunica che “con un investimento di 700.000 euro si realizza un’altra fase del contratto di rendimento energetico in capo ad Hera Luce, che sta prevedendo alcuni interventi sui semafori e la pubblica illuminazione. Nel dettaglio, partira’ a giugno la messa in posa di 4 totem multimediali informativi: si tratta di pannelli video per la diffusione di comunicazioni, informazioni di pubblica utilita’, spot e filmati di promozione del territorio, indicazioni e consigli ai turisti su eventi e mostre, consigli su possibili percorsi. Le collocazioni saranno individuate nelle prossime settimane sulla base di valutazioni che terranno conto dei flussi turistici in citta’, il progetto Smart city, prosegue l’amministrazione, prevede inoltre l’installazione di 25 telecamere che consentono la visione a 360° sul piano orizzontale e a 180° sul verticale per il potenziamento della rete di videosorveglianza”. I primi luoghi che saranno individuati sono localizzati nei punti di accesso alla citta’, per monitorare i flussi in entrata e in uscita.

Lo sviluppo dei servizi tecnologici prevede inoltre la creazione di 12 nuovi punti di accesso alla rete Emilia-Romagna WiFi, la rete senza fili regionale, gratuita e sempre attiva, e il cablaggio in fibra ottica. Intanto, nell’ambito del contratto di affidamento del servizio di rendimento energetico affidato a Hera sono partiti i lavori di rinnovo degli impianti semaforici. Il nuovo sistema consentira’ di “rilevare i flussi veicolari e ha particolari sensori per la segnalazione in tempo reale di eventuali guasti. La nuova tecnologia offre la possibilita’ di tarare il funzionamento e le tempistiche delle luci in relazione ai flussi veicolari. Trattandosi di un’operazione che interessa decine di semafori, l’intervento impieghera’ circa un anno e comprendera’ alcuni test specifici, tutto questo, aggiunge l’Assessore ai Servizi Informatici Micol Guerrini, rientra negli investimenti che abbiamo realizzato per portare online i servizi e dotare il Comune di tecnologie adeguate ai tempi. In quest’ambito, prosegue, abbiamo acquisito nuove dotazioni e stiamo procedendo alla transizione dell’archivio documentale, dell’albo pretorio e del protocollo e stiamo implementando il procedimento dei flussi per le delibere. Infine, conclude l’Assessore Guerrini, e’ in corso un progetto di miglioramento della digitalizzazione dei processi interni del Comune per migliorare e velocizzare le risposte ai cittadini e ai professionisti”.