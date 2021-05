Festa dell’Europa, occasione per discutere l’UE del domani

Il 9 maggio come ogni anno si è celebrata la Festa dell’Europa, in ricordo della celebre dichiarazione che Robert Schuman, allora Ministro francese degli Affari Esteri, pronunciò nel 1950 nella Sala dell’Orologio del Quai d’Orsay. Quel giorno resta nella storia dell’UE come l’atto di nascita del processo di integrazione europea.

Ma il 9 maggio non è solo una giornata dedicata al ricordo di una data storica, è anche una opportunità per conoscere meglio l’Europa e le sue istituzioni e, soprattutto, approfondire e discutere dell’Europa del domani.

A Strasburgo, la cerimonia con il Presidente del Parlamento Sassoli, la Presidente della Commissione Von Der Leyen e il Primo ministro portoghese Costa in rappresentanza delle principali istituzioni europee, è stata l’occasione per lanciare la “Conferenza sul futuro dell’Europa”.

Si tratta di “un enorme esercizio di partecipazione con al centro le nuove generazioni. Che Unione vogliamo per il futuro? Saranno loro i protagonisti dell’Europa che verrà”, dichiara il Sottosegretario per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

Il prossimo 12 maggio il Dipartimento per le Politiche Europee, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Istituto Universitario Europeo promuovono “Il futuro è nelle tue mani – Costruiamo l’Europa del domani”, evento online a cui sono state invitate tutte le scuole italiane. Interverrà, tra gli altri, anche il Sottosegretario per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

L’evento potrà essere seguito in live streaming sul sito de “Il Corriere della Sera” e sulla pagina Facebook del Dipartimento per le Politiche Europee.

Maggiori informazioni e programma definitivo saranno pubblicati nelle prossime ore.