FIAB-ANBI, a maggio in bicicletta lungo le Vie d’acqua

Valorizzare l’uso ciclistico dei percorsi lungo le vie d’acqua del nostro Paese (230.000 km. tra fiumi, canali, rete idraulica minore) è l’obiettivo della partnership nata nel 2021 tra la FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e l’ANBI-Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Nel 2022, si annuncia ricca di iniziative, tra cui la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, da sabato 14 a domenica 22 maggio, con una proposta di eventi ed escursioni in bicicletta lungo le vie d’acqua.

Un’ immagine significativa porta in primo piano anche il tema della manutenzione di questi percorsi per una fruizione bike-friendly. La corsa del fiume è il titolo della foto scattata da M. Rolando lungo il Tevere, nel cuore di Roma, che ha ricevuto nei giorni scorsi la menzione speciale “A due ruote lungo l’argine” consegnata da FIAB durante la premiazione del 3° Concorso Fotografico Nazionale OBIETTIVO ACQUA, promosso da ANBI insieme a Coldiretti e Fondazione Univerde.

Attraverso il concorso fotografico, ANBI vuole ricucire il rapporto fra uomo e risorse idriche nazionali con un ampio progetto di valorizzazione del territorio nelle sue varie espressioni; obiettivo riportato nell’accordo siglato tra ANBI e FIAB (insieme a CIREM-Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell’Università di Cagliari e al Politecnico di Torino-Dipartimento di Architettura e Design) per lo “sviluppo di iniziative e programmi di ricerca per lo studio delle relazioni tra la rete nazionale dei corsi d’acqua e la rete delle ciclovie regionali e nazionali, con particolare riferimento all’armonizzazione delle norme che ne disciplinano la gestione in sicurezza” e che ha già visto la pubblicazione a giugno 2021 del documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d’acqua”.

Il prossimo appuntamento è fissato per maggio quando in occasione del Centenario della Moderna bonifica si terrà in tutta Italia la 21^ edizione della”Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione” da sabato 14 a domenica 22 maggio.

Le associazioni ANBI sul territorio e le FIAB locali stanno mettendo a punto un calendario di eventi, gite ed escursioni in bicicletta per pedalare lungo fiumi, laghi e canali, alla scoperta delle ricchezze del patrimonio idrico italiano e con la possibilità di visite a opere idrauliche (centrali, idrovore, ponti canali, ecc.) dove solitamente è interdetto l’accesso al pubblico. Per conoscere le proposte in programma basta consultare il calendario nazionale di FIAB andiamoinbici.it impostando nella ricerca la parola chiave “settimana lungo le vie d’acqua” o visitare il sito anbi.it