Finanza locale, 168 milioni ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici

Sono 168 i milioni di euro che verranno destinati ai 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per un importo per tutti uguale, pari a 84.168,33 euro.

È quanto previsto nel decreto del ministro dell’interno del 18 gennaio 2022 recante: «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022», con relativo avviso in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

Il decreto, con il relativo allegato A, è pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale, nel contenuto «I Decreti»,

Fonte: Viminale