Finanziamento centri estivi 2021: erogati 132 milioni di euro ai comuni

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha concluso, giovedì 22 luglio 2021, la procedura di erogazione del finanziamento pubblico di 132 milioni di euro in favore dei comuni, per interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, come previsto dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Le somme sono state accreditate nelle casse comunali tramite pagamento effettuato dalla Banca d’Italia a decorrere da giovedì 29 luglio 2021.

L’accreditamento delle somme a favore dei comuni che dispongono di codice conto tesoreria è immediato.

Con riferimento ai comuni che non dispongono di un codice conto tesoreria, ma esclusivamente di IBAN, si prevede che l’operazione di accredito tramite bonifici avverrà entro il 6 agosto.

Il risultato è frutto di un’intensa collaborazione interistituzionale fra il Dipartimento, le regioni, le province ed i comuni, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto degli Innocenti per le attività già proprie del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

Dall’analisi dei dati preliminari relativi al finanziamento si conferma una significativa adesione dei comuni, pari al 95 per cento, per un totale di 7.146 comuni beneficiari. Ulteriori statistiche sono disponibili nella pagina dedicata sul sito web Dipofam.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia