Firenze: cure dentali gratis agli homeless

Indubbiamente una buona e lodevole prassi quella avviata dal Comune di Firenze a favore degli homeless della città, vagabondi senza fissa dimora flagellati dalle intemperie e vittime di disagi di tutti i tipi. In primo luogo è la salute a essere a rischio. E i denti sono gli organi particolarmente colpiti in questo caso da dolori che non danno tregua. Ma ora c’è una speranza, un nuovo balsamo a lenire tanta sofferenza: cure dentistiche gratis, che si terranno presso l’ambulatorio di via del Leone di proprietà del Comune. Il tutto si svolge grazie all’iniziativa virtuosa patrocinata dallo stesso Comune assieme all’Associazione nazionale dentisti italiani, la Caritas e l’associazione Niccolò Stenone, avviata in via sperimentale il 5 dicembre scorso. Caritas e Andi vanno così ad ampliare servizi sanitari già attivi da anni, erogati grazie all’Associazione italiana medici cattolici, che si dedica nella città a supportare poveri ed emarginati.

Un’iniziativa di chiaro successo che ha registrato nel 2019 oltre 2000 interventi di cura odontoiatrica a favore dei senza tetto e che promette di ampliare ulteriormente la propria “clientela” anche quest’anno. Dunque, la soddisfazione è generale, delle istituzioni, dei beneficiari e delle strutture del volontariato. “I nostri dentisti, impegnati nel sociale con la Fondazione nei progetti di sostegno verso le fragilità, sono onorati di contribuire con il loro operato per le cure gratuite ai senza tetto e nelle gravi povertà, ridando così dignità e forse un sorriso a chi l’ha perduto”, commentano compiaciuti i dirigenti dell’associazione dei Dentisti italiani.