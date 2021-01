Firenze, dalla Città metropolitana un progetto per un nuovo polo scolastico

Presentato dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, il progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico Meucci Galilei nel quartiere 4. Sono intervenuti i dirigenti scolastici dei due istituti Maresca e Giorni, il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il Presidente del Q 4 Mirko Dormentoni, il consigliere della Metrocittà delegato all’edilizia scolastica, Massimo Fratini. Il nuovo polo scolastico di Firenze riguarderà oltre 2.400 alunni. L’investimento previsto è di 42 milioni di euro, 50 tenendo conto delle opere propedeutiche. I nuovi edifici scolastici seguiranno il principio di efficienza energetica e di sostenibilità.

La riorganizzazione degli spazi, progettata dalla Direzione Edilizia della Metrocittà, prevede un ampliamento del plesso in direzione sud su una porzione di terreno compresa tra via di Scandicci e via del Ronco Corto (che allo stato attuale risulta interclusa tra l’edificio esistente di via di Scandicci e di via Guardavia, gli edifici scolastici esistenti e il Cimitero di Soffiano, configurandosi quindi come un’enclave di area agricola). Nel nuovo polo, il numero degli studenti passerà dagli attuali 2148 a 2400, con un aumento di circa il 10%.

Il nuovo polo potrà essere cantierizzato nel dicembre 2021 per una consegna definitiva nel 2026. Questo progetto è fra i più innovativi su scala europea ed è concepito con le caratteristiche n-zeb (zero energy building), sulla base di una nuova idea delle scuole: sono gli studenti che si spostano in rapporto ai docenti e alle materie, ottimizzando al massimo gli spazi. Nel dicembre 2019 è stata siglata un’intesa tra Metrocittà e Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell’opera.

Fonte: Città metropolitana di Firenze