Firenze, gli uffici pubblici recepiscono i principi all’economia circolare

L’amministrazione di Palazzo Vecchio, in occasione della Giornata mondiale del Riciclo, lancia delle linee guida sugli uffici valide per i dipendenti, dall’allestimento di locali comuni per consumare i pasti portati da casa, alla rimozione dei cestini degli uffici, integrandoli negli spazi comuni per la raccolta differenziata. E non solo, fornitura di detersivi ecocompatibili nei bagni per favorire l’uso di piatti e stoviglie riutilizzabili; e l’utilizzo delle borracce distribuite ai dipendenti per l’acqua e le tazze di ceramica per il caffe’ al posto dei bicchierini monouso, indirizzi basati sul principio delle 3R: Riduzione, Riciclo, Riuso. Le indicazioni per evitare di stampare le mail con code di stampa (2-3 pagine inutili), il riutilizzo dei fogli di carta stampati su un lato per appunti; lapis e matite colorate al posto di evidenziatori; riutilizzo delle scatole di cartone come contenitori per archivio.

Fino ad arrivare al patto per l’economia circolare, che integra il piano d’azione per una “Firenze Plastic Free” approvato dal Comune a fine 2019 e che, entro il 2021, prevede il divieto di commercializzare posate e piatti realizzati con materiali non sostenibili ed entro il 2025 l’organizzazione della raccolta delle bottiglie di plastica monouso, favorendo la restituzione dietro cauzione. Il Patto si pone 8 obiettivi: incentivare e sviluppare attivita’ per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, promuovere azioni per la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata, infine sviluppare l’attività di comunicazione e favorire la ricerca di finanziamenti per lo sviluppo di progetti.

Tra i soggetti firmatari sara’ costituito un tavolo di coordinamento per progettazione, aggiornamento e monitoraggio: “lavoriamo per promuovere una citta’ circolare e un approccio verde delle scelte pubbliche”, sottolinea l’assessore all’Ambiente, Cecilia Del Re e abbiamo varato un patto per l’economia circolare che apriremo ai soggetti coinvolti nella costruzione di una citta’ sostenibile e con loro potremo creare iniziative e stringere collaborazioni”. “Un ruolo attivo nel cambiamento spetta all’amministrazione, con i suoi uffici e dipendenti, aggiunge l’assessore al Personale Alessandro Martini abbiamo adottato le linee guida per indirizzare i comportamenti del personale comunale e Firenze sarà anche il primo capoluogo a intraprendere una politica “Firenze 100% GPP” negli appalti, integrando i criteri ambientali e sociali per ridurre i consumi energetici di materie prime, la produzione di rifiuti e le emissioni inquinanti”.

Fonte: comune di Firenze