Firenze: il rifugio antiaereo diventa una Casa per l’Arte digitale

Nel cuore di Firenze c’è un ex rifugio antiaereo risalente alla Seconda guerra mondiale che conosce oggi una nuova vita: il Rifugio della Fornace, questo il nome della fortificazione che rinasce come Rifugio digitale.

La galleria sotterranea utilizzata in passato come rifugio antiaereo per gli abitanti del capoluogo ora ospita realtà digitali di ogni genere e forma, uno spazio espositivo sotto il Piazzale Michelangelo che conta 165 mq. di galleria digitale dedicata a quadri, mostre d’arte e di fotografia, ma anche a presentazioni e workshop.

Uno spazio dedicato alla promozione dell’arte digitale, dove architettura, design, fotografia, cinema, letteratura e le molteplici forme artistiche ed espressive trovano la propria dimensione dialogando tra loro.

Rifugio Digitale è uno spazio pensato come una struttura versatile dedicata all’accoglienza e all’organizzazione di mostre, eventi, presentazioni, ma anche dibattiti, lectures e dialoghi rivolti a un pubblico desideroso di scoprire un luogo di scambio culturale nel cuore di Firenze. Nella struttura sono ubicati 16 schermi che arricchiscono un ambiente unico e versatile predisposto come crocevia di cultura e innovazione a pochi passi dall’Arno, il Rifugio ha inaugurato in questi giorni la prima mostra con la videoarte di Fabrizio Plessi.