Firenze, la App Junker ti dà una mano con la differenziata

Grazie al codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, Junker lo riconosce confrontandolo con il database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e ne indica la scomposizione nelle materie prime e i contenitori o il servizio cui destinarlo. Se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, è possibile trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Junker permette inoltre di trovare informazioni sul sistema di raccolta e servizio, l’ubicazione degli Ecocentri, delle Ecotappe e degli Ecofurgoni, la localizzazione delle postazioni stradali (interrate comprese), delle campane del vetro, dei punti di conferimento RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), i calendari del porta a porta con possibilità di impostare le relative notifiche, le indicazioni per ritiro ingombranti e rifiuti speciali, notizie sulla pulizia strade e relativi alert, fruizione della Bacheca del riuso, accesso a sistemi di prenotazione.

Fonte: Comune di Firenze