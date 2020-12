Firenze, la bottega dei mosaicisti resta aperta on line

A Firenze, peraltro a due passi dal duomo, una famiglia di mosaicisti ha riscritto le regole dell’arte musiva partendo dalla condivisione con la propria community online. “In questi mesi tra lockdown e restrizioni sanitarie e con la mancanza di turisti che fino allo scorso anno venivano a visitare la nostra bottega, abbiamo potenziato i social media e creato uno shop online. I collezionisti di ogni parte del mondo possono entrare virtualmente in quello spazio artistico di creazione, ammirando una squadra di maestri d’arte all’opera. Il digitale consente di ricreare una nuova relazione, uno scambio di informazioni, una condivisione di competenze. Qui conserviamo diverse tonnellate di pietre e da cinquant’anni le cerchiamo in tutta Italia. Quella che amiamo di più è la pietra fiorentina. verde d’Arno, crea spicchi di luce particolarissimi. Per noi è fondamentale la conoscenza delle pietre, l’abilità di mettere a fuoco la diversa durezza. L’apertura dell’e-commerce è stata una necessità, ci sono state delle difficoltà iniziali, ma una volta partiti il percorso è stato in discesa” racconta Catia.

Fonte: AGID