Firenze, libri a domicilio e ‘da asporto’, le biblioteche comunali si riorganizzano

Libri come caffè e cibo, non per il corpo ma per la mente, da lunedì 16 parte il nuovo servizio di libri a domicilio e ‘da asporto’, completamente gratuito, che sarà attivo fino al 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm che ha decretato la chiusura degli spazi culturali.

“Anche se chiuse, sottolinea l’Ass.alla cultura T. Sacchi, le biblioteche civiche vogliono continuare a fornire un servizio essenziale di conoscenza, svago e studio. Se i cittadini non possono recarsi in biblioteca andiamo da loro non interrompendo un flusso prezioso di libri e arricchimento culturale”.

Il servizio di prestito a domicilio è usufruibile da tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Firenze, possono essere richiesti fino a 10 tra libri, riviste e multimediali e la durata del prestito è di 30 giorni. Per richiedere il servizio è necessario essere iscritti alle Biblioteche comunali, chi non è iscritto può pre iscriversi grazie al servizio Utente in linea https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sdiaf-utente-in-linea

Per richiedere i libri a domicilio è necessario contattare la biblioteca per telefono, email o tramite il servizio Utente in linea per concordare un appuntamento. Trascorsi i 30 giorni i prestiti verranno ritirati a domicilio o potranno essere riconsegnati in biblioteca, se aperta, o su appuntamento nella biblioteca che svolge prestito da asporto più vicina. Il servizio di prestito a domicilio è disponibile anche per la sola restituzione di libri presi in prestito. La consegna del materiale avviene sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e per verificare la disponibilità dei titoli preferiti è sufficiente collegarsi al catalogo online https://opac.comune.fi.it

Disponibile anche la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, audiolibri e corsi a distanza. Per Info www.biblioteche.comune.fi.it e https://cultura.comune.fi.it/pagina/orari-e-contatti

Fonte: Comune di Firenze