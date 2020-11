Firenze, l’unica città italiana inserita nella ‘Best in Travel 2021’ per due categorie

Firenze è l’unica città italiana inserita da Lonely Planet nella classifica ‘Best in Travel 2021’ per due categorie, il capoluogo toscano si è aggiudicato il doppio riconoscimento per ‘sostenibilità’ e ‘comunità’ nella chart di viaggio più attesa e famosa al mondo.

Nello scenario attuale Lonely Planet ha deciso di rinnovare la classifica con un nuovo format per promuovere un diverso concetto di viaggio più spazio a itinerari intelligenti, tour operator solidali e alle migliori esperienze per ogni tipo di viaggiatore. Per la categoria ‘Sostenibilità’ il riconoscimento è andato a ‘Le vie di Dante’, il cammino spirituale sulle orme del Sommo Poeta considerato un magnifico esempio di slow travel che si snoda dalla sua tomba a Ravenna, alla casa natale a Firenze; mentre la categoria ‘Comunità’ ha avuto il suo riconoscimento con il blog ‘Girl in Florence’ di Georgette Jupe che “offre ai viaggiatori un legame più profondo con la città più importante d’Italia dal punto di vista culturale, vista attraverso gli occhi di artisti e artigiani locali e residenti stranieri”.

“Siamo felici che Firenze abbia avuto questo riconoscimento ha detto l’Ass.al Turismo Cecilia Del Re, negli ultimi due anni ci siamo impegnati per la promozione di un turismo sempre più sostenibile, rispettoso del territorio e della comunità, che guardasse oltre il centro storico. Le vie di Dante rappresentano tutto questo e in questa proposta turistica vogliamo vedere anche una delle vie ‘per uscire a riveder le stelle’ insieme a Dante nel 2021, anno delle celebrazioni dantesche a 700 anni dalla sua morte. Il riconoscimento di Lonely Planet, ha proseguito Del Re, ci aiuterà nella comunicazione di questo cammino, a cui abbiamo lavorato con la città di Ravenna, la Città metropolitana di Firenze e con la Regione Emilia Romagna, e quindi anche con le altre iniziative promosse per ricordare il prossimo anno il Sommo Poeta. Un ringraziamento anche a Georgette Jupe per la narrazione unica e mai banale della nostra città, vogliamo augurarci che questa iniziativa di Lonely Planet possa rappresentare un cambiamento anche per i viaggiatori e in chi lavora in questo settore, è l’ora di raccontare progetti che puntano alla sostenibilità e al sostegno delle comunità locali: se non ora, quando?”.

“Quest’anno, scrive Lonely Planet, il mondo si è fermato e ci siamo guardati allo specchio per riflettere su quale fosse il modo migliore per incoraggiare i lettori a viaggiare in modo responsabile e a diventare fautori di un cambiamento. Ci siamo resi conto che per ricominciare a parlare di viaggio dobbiamo prima di tutto reinventarci per questo abbiamo deciso di dare risalto alle voci locali che compongono questo nostro immenso mondo. Best in Travel sarà quindi diverso dagli altri anni non troverete città, regioni e paesi da visitare ma persone, progetti e luoghi che dimostrano un autentico impegno a favore della comunità, della diversità e della sostenibilità, gli assi portanti del futuro che ci attende”.

Le città vincitrici e i progetti che hanno determinato il risultato saranno promossi da Lonely Planet attraverso la hub page ‘Best in Travel’, che avrà il ruolo di “hub” del progetto.

Firenze e i progetti selezionati saranno promossi fino a ottobre 2021, gli articoli dedicati alla destinazione resteranno invece presenti sul sito di Lonely Planet Italia anche dopo, l’edizione della Best in Travel sarà digitale e i contenuti veicolati attraverso la newsletter a 80mila utenti e sui canali social.

Fonte: Comune di Firenze