Firenze ospita “Be the change” a difesa delle api e dell’ambiente

Un giglio composto da 4000 fiori con un’ape gialla e nera e la scritta ‘Bee The Change’ su una superficie di 600 mq. sul piazzale Michelangelo, l’installazione è finanziata da Aboca nell’ambito delle misure promosse dall’Assessore all’Ambiente Cecilia Del Re per difendere la biodiversità nel contesto urbano e tutelare un insetto essenziale per l’ambiente. L’iniziativa ha visto anche la piantagione della facelia nelle rotonde cittadine e l’avvio del concorso per i balconi fioriti ‘Fiori a fiorenza’ con la distribuzione dei semi di facelia: oltre 3000 le bustine consegnate ai cittadini dalle 21 farmacie Fiorentine Afam. Al sopralluogo per il completamento dei lavori erano presenti, fra gli altri, il sindaco Dario Nardella, l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, la vicesindaca Alessia Bettini , l’AD Aboca Massimo Mercati. “Firenze è la città amica delle api, ha detto il Sindaco Nardella e vogliamo lanciare un grido d’allarme per richiamare l’attenzione su un settore in crisi a causa dei cambiamenti climatici. Il Comune di Firenze sta mettendo in campo una serie di azioni per incrementare e tutelare il patrimonio ambientale e da tempo non utilizza erbicidi per la manutenzione del verde pubblico. Oggi vogliamo dare un messaggio per contribuire alla tutela dell’ambiente urbano”.

“Le api e il settore dell’apicoltura sono fondamentali non solo dal punto di vista produttivo, ha sottolineato l’Assessore Del Re, ma anche da quello ambientale per la tutela della biodiversità. Il comparto conta in Toscana oltre 5mila apicoltori e 93mila alveari ed è in sofferenza a causa dei cambiamenti climatici, come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di freddo primaverile che comportano danni all’agricoltura e all’apicoltura. L’installazione sul Piazzale è un invito a tutti per promuovere un nuovo modello di sviluppo sensibile all’ambiente; la semina della facelia nelle rotonde e sui balconi ha l’obiettivo di creare un habitat urbano favorevole alle api, che con la loro attività di impollinazione garantiscano la continuità degli ecosistemi e la biodiversità anche in ambiente urbano”. “Non solo un’installazione verde, ma un pacchetto di iniziative per sensibilizzare i cittadini, per questo, vogliamo anche rilanciare il concorso dei balconi fioriti che può rappresentare un’occasione di apertura verso una nuova stagione post Covid” ha aggiunto la vicesindaca Bettini.