Firenze, patto Pa/imprese per la sburocratizzazione

Favorire processi di semplificazione e di efficientamento dell’azione amministrativa per snellire e accelerare gli adempimenti che le imprese sono tenute a osservare e potenziare il dialogo tra le imprese e le Amministrazioni periferiche dello Stato. Con questi obiettivi è stato firmato dal prefetto di Firenze, Laura Lega, e dal presidente di Confindustria Firenze, Maurizio Bigazzi, un protocollo d’intesa per una pubblica amministrazione sempre più “al passo con le imprese”.

In concreto, l’accordo – siglato per via telematica – si propone di “ridurre i tempi di risposta” e di “promuovere il progressivo passaggio a un sistema di customer care” anche attraverso “processi di digitalizzazione amministrativa”. Saranno, poi, favoriti eventi formativi e informativi, con lo scopo di “implementare la reciproca conoscenza, con particolare riferimento alla cultura d’impresa” e alla condivisione di progetti “volti a rafforzare la competitività delle imprese”. Il protocollo verrà presentato giovedì 5 novembre alle associazioni di categoria, convocate in videoconferenza dalla prefettura, per promuoverne l’estensione con eventuali successive sottoscrizioni.

Fonte: Ministero dell’interno