Firenze propone il bike sharing super scontato per gli studenti

Uno sconto per l’acquisto di un abbonamento trimestrale al Bike Sharing riservato alle ragazzi e ragazze tra 16 e 20 anni, è quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale nell’ultima seduta su proposta dell’assessore alla Mobilità S. Giorgetti. L’obiettivo è promuovere tra i giovani fiorentini, in particolare coloro che frequentano gli ultimi anni della scuola superiore, l’utilizzo di forma alternative di mobilità come la bicicletta.

“Con questa iniziativa vogliamo incentivare la mobilità dolce nella fascia d’età degli studenti delle scuole superiori e il primo anno dell’Università, spiega l’assessore Giorgetti, in quanto, in questa fase di emergenza sanitaria, la bicicletta può rappresentare una valida alternativa al trasporto pubblico, ringrazio Movi by Mobike, attuale gestore del servizio a Firenze per il contributo all’iniziativa.” In concreto per l’abbonamento trimestrale l’utente nella fascia di età prevista, invece di 24,99 euro pagherà soltanto 9 euro (3 al mese). Il costo restante viene in parte coperto dall’Amministrazione (13 euro) mentre i rimanenti 2,99 euro sono a carico del gestore. Dal 20 dicembre sarà quindi attivato un servizio on line per la richiesta di un bonus comunale da utilizzare per l’acquisto dell’abbonamento trimestrale al bike sharing. Lo stanziamento previsto è 49.200 euro che consente l’acquisto di quasi 3.800 abbonamenti, sarà possibile richiedere lo sconto fino ad esaurimento dei fondi.

Comune di Firenze