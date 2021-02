Firenze, Rinasciamo 4.0 racconta la creatività del territorio con gli storytellers

Un pool di professionisti mette a disposizione le competenze nella progettazione, sviluppo e realizzazione di progetti di comunicazione digitale, iniziative culturali online e offline, grazie alle tante figure professionali che convivono in Rinasciamo 4.0: video making, editing, traduzione, grafica, styling e comunicazione, social media, web design. Il progetto è realizzato con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Firenze, in collaborazione con Harding University, Lipscomb University, Istituto dei Bardi, con il patrocinio del Comune di Firenze e Comune di Scandicci.

“Una sinergia di ripartenza a disposizione delle attività creative del territorio, ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re, che unisce alla professionalità il rilancio di una comunità duramente colpita. Un progetto improntato al digitale e alla sostenibilità come chiavi di una nuova visione di promozione territoriale e turistica che abbiamo voluto sostenere con i contributi dell’assessorato al Turismo e che sta trovando un’accoglienza positiva da parte dei fiorentini”.

Rinasciamo 4.0 esordisce come video produzione indipendente per il web con 4 corti sul portale www.rinasciamo.it: 12 voci di protagonisti che vivono il territorio e lanciano un messaggio di accoglienza e ripartenza in sicurezza. Una storia ideata, scritta e prodotta durante il lockdown da Costanza Menchi, docente universitaria di Fashion Studies, Storia e tecniche dell’artigianato, Comunicazione presso le Università americane e i programmi di studio internazionali a Firenze e all’estero. Di prossima uscita sui canali digitali il programma di attività Rinasciamo 4.0 per la primavera estate 2021 che prevede attività culturali e formazione in collaborazione con eccellenze, designer, artisti, professionisti, giovani creativi e la comunità del territorio: laboratori e corsi pratici, eventi culturali.

Fonte: Comune di Firenze