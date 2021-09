Firenze, riparte l’iniziativa per donare un albero alla città

Il Comune di Firenze rilancia l’iniziativa che consente ai cittadini di contribuire ad accrescere il patrimonio verde della città dedicando un albero ai propri cari, ed è possibile accedere alla procedura di donazione attraverso la mappa interattiva raggiungibile all’indirizzo https://ambiente.comune.fi.it/dona-un-albero

Le nuove 500 alberature vanno ad aggiungersi agli 800 esemplari già donati e sono distribuite nelle aree destinate al verde urbano visualizzate nella mappa: Novoli, Careggi, Quaracchi, Le Piagge, Ugnano, Isolotto, Coverciano, Galluzzo e Gavinana.

Dal 17 Settembre è possibile anche contribuire a mettere a dimora 5 nuovi frutteti in città, per un totale di 200 alberi da frutto.

I 5 frutteti nasceranno nel giardino di Palazzo Vegni nel Quartiere 1, al parco del Mensola nel Quartiere 2, nel parco di Rusciano (area agricola) nel Quartiere 3, nel parco di San Bartolo a Cintoia per il Quartiere 4 e nel giardino del Lippi ,per il Quartiere 5.

La piattaforma utilizzata rimane quella di ‘Dona un albero’, sulla quale sono inseriti 40 alberi per ogni frutteto, nella mappa gli alberi da frutto saranno riconoscibili dal colore arancione. L’importo richiesto al donatore per ogni albero è di 150 euro, con la donazione si sostengono le spese di acquisto dell’albero e dei materiali di consumo necessari per la messa a dimora, mentre il Comune di Firenze si fa carico delle spese di posa, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di non attecchimento. Dopo la messa a dimora, le piante entrano a far parte del patrimonio arboreo del Comune di Firenze, contribuendo così alla mitigazione del clima e all’abbattimento di CO2 in città.