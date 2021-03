Fisco, Mef: nel 2020 entrate tributarie diminuiscono del 6,4%

È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive anno 2020, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Le entrate tributarie e contributive nell’anno 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione del 6,4% (-46.651 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019.

Il dato tiene conto della variazione negativa del 6,6% (-32.492 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,0% (-14.159 milioni di euro). L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 marzo scorso. Viene segnalato che il confronto tra i dati del 2020 e quelli dell’anno 2019 presenta elementi di disomogeneità legati alle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni o riduzioni dei versamenti per diverse tipologie d’imposta. Nel comunicato si legge, inoltre, che il report delle entrate tributarie internazionali dell’anno 2020 verrà pubblicato in una data successiva a causa del ritardo della comunicazione dei dati sulle entrate fiscali da parte della Spagna.