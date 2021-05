Foggia con le “Letture piccine senza confine” include i minori migranti

L’obiettivo del laboratorio “Letture piccine senza confine” è quello di stimolare e aiutare l’inclusione dei minori attraverso l’uso dei libri per aiutare i piccoli lettori e i genitori a imparare la lingua italiana e favorire il percorso di inclusione sociale sul territorio, leggere, ascoltare storie, guardare le illustrazioni per condividere emozioni e sentirsi parte della comunita’ attraverso le parole, la loro conoscenza e il loro significato.

Il laboratorio è parte di un percorso destinato ai bambini migranti tra i 3 e gli 8 anni e ai loro genitori che fanno parte dei progetti “Siproimi”, il Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati gestiti dalla cooperativa sociale Medtraining di Foggia in diversi comuni della provincia come Orsara di Puglia, Candela, Poggio Imperiale e Rocchetta Sant’Antonio.

Ogni giovedi’ pomeriggio Milena Tancredi, la Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi, si colleghera’ online con i piccoli e i loro genitori per vivere un momento di lettura e condivisione delle storie attraverso libri illustrati, racconti e incontri con gli autori, il laboratorio “Letture piccine senza confine” proseguira’ fino a tutto il mese di giugno 2021.