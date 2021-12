Folignano apre la Ludoteca 4.0

Il Comune di Folignano arricchisce la città con un nuovo spazio dedicato alla cittadinanza ma anche, o forse soprattutto, per i più piccoli: si tratta di Ludoteca 4.0, uno spazio di comunità polivalente multimediale destinato all’aggregazione dei giovani e di tutti coloro che sono interessati a misurarsi con svariate attività correlate alle nuove tecnologie.

Realizzato con il contributo della Fondazione Carisap, Ludoteca 4.0 raccoglie in un unico spazio una serie di laboratori che vanno dalla fabbricazione digitale all’utilizzo di postazioni multimediali e stampanti 3D: lo spazio è dotato anche di una biblioteca per ragazzi che rappresenta il primo luogo di questo tipo sul territorio comunale.

Il Comune di Folignano è capofila nell’iniziativa che raccoglie una rete di organizzazioni non profit del territorio che animeranno la struttura e contribuiranno alla coesione sociale.

Ludoteca 4.0 si candida ad essere un vero e proprio centro culturale, tecnologico e ludico espressamente indirizzato ai bambini e ai ragazzi fino a 16 anni.