Fondi ai Comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture e del territorio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio sono stati pubblicati due comunicati del Ministero dell’Interno. Il primo comunicato riguarda l’assegnazione del contributo a favore dei Comuni – anno 2020 – per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio: “Si comunica che nel sito Dait – Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, alla voce «I Decreti», e’ stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019, con i relativi allegati, recante «Assegnazione del contributo, pari complessivamente a 399.998.647,12 euro, a favore dei comuni, per l’anno 2020, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio», adottato ai sensi degli articoli 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018 e 1, comma 140-148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019”.

Il secondo comunicato è relativo al decreto 14 gennaio 2020, concernente l’attribuzione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’anno 2020, per un importo complessivo pari a 22.500.000 euro: “Si comunica che nel sito Dait – Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», e’ stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno del 14 gennaio 2020, con il relativo allegato A), recante: «Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’anno 2020”.