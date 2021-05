Il Decreto interministeriale n.103, del 13 maggio 2021, ha assegnato i primi sostegni al reddito, pari a 450 milioni di euro, ai Fondi di solidarietà per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Nel dettaglio, le somme saranno accreditate a FSBA e Forma.Temp, suddivise rispettivamente nelle percentuali del 75% e del 25%, calcolate tenendo conto del numero degli iscritti.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo di solidarietà degli artigiani (FSBA), già nei prossimi giorni saranno trasferite risorse per un importo pari a 337.499.993,15 euro, sulla base della richiesta di fabbisogno avanzata dal Fondo stesso e della successiva emanazione del Decreto n. 123 del 24 maggio 2021.