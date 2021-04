Fondi europei: 7.600 progetti finanziati in 7 anni

È online la nuova mappa interattiva Monithon Project Finder per localizzare i progetti finanziati in Italia dall’Ue in campo ambientale e non solo negli ultimi sette anni: in tutto 7.629 iniziative per un investimento complessivo di circa 8,9 miliardi di euro. Gli utenti potranno fare una ricerca per città e quartiere, oppure tematica selezionando ambiente, energia, cultura o turismo. Potranno così scoprire di più su tutti i progetti finanziati in Italia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nel ciclo di programmazione 2014-2020, ma anche monitorarne i progressi in prima persona. Si va dall’efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese alla mobilità sostenibile e alla tutela della biodiversità. La piattaforma è stata realizzata dalla rete di monitoraggio civico Monithon con i dati di OpenCoesione ed è co-finanziata dalla Direzione generale per la Politica regionale e urbana della Commissione europea.

Fonte: Commissione Ue