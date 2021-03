Fondo funzionamento piccoli musei

La Direzione generale Musei informa che, con l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti, acquista efficacia il DM 62 del 28 gennaio 2021 per il riparto dell’incremento del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell’8 ottobre 2020 modificato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 62 del 28 gennaio 2021), che riapre la procedura indetta con l’Avviso pubblico del 23 dicembre 2020, n. 992.

Il DM 62/2021 consente ai soggetti interessati di presentare domanda di assegnazione delle risorse di cui all’incremento del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, disposto dall’art. 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).

Al fine di avviare la procedura attuativa del decreto ministeriale 62 del 28 gennaio 2021, è stato predisposto dalla Direzione generale Musei l’Avviso pubblico in allegato.

Le domande di contributo dovranno essere inviate entro il giorno 8 marzo 2021 esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito web www.piccolimusei.beniculturali.it.

Nell’apposita sezione FAQ del sito web viene data risposta alle richieste di informazioni e chiarimenti relative alla procedura che arriveranno all’indirizzo email: dg-mu.dm62piccolimusei@beniculturali.it.