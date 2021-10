Fondo innovazione tecnologica e integrazione dei servizi in App IO: le prossime scadenze per i Comuni

L’Avviso pubblicato il 15 dicembre 2020 da PagoPA S.p.A. a valere sulle risorse del Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, prevede l’erogazione di un contributo economico finalizzato a supportare i Comuni nella migrazione dei servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA e nel rendere fruibili i propri servizi digitali attraverso SPID e App IO.

Il webinar è promosso da Anci Digitale S.p.A. in collaborazione con PagoPA S.p.A., IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e AgID – Agenzia per l’Italia Digitale, e inserito nell’iniziativa “I webinar di Anci Risponde”, il servizio di consulenza giuridica e tecnico-amministrativa che offre risposte ai quesiti degli enti abbonati ai Servizi di Base Anci Digitale e l’accesso ad un’archivio contenente circa 180.000 quesiti risolti su ben 12 aree tematiche.

Nel corso dell’evento, che avrà inizio alle ore 11 e con la durata prevista di 90 minuti, saranno approfondite le modalità di verifica degli obiettivi, fissati al 31 Dicembre 2021, ai fini del riconoscimento dell’80% del contributo spettante ai Comuni.

Saranno inoltre descritte le modalità mediante le quali i Comuni possono integrare i propri servizi digitali nell’App del Servizi Pubblici IO.

Seguirà una seconda sessione dedicata alla fase 2 del Fondo Innovazione Tecnologica, alla quale interverranno i rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Per partecipare ad una delle due edizioni del webinar, assolutamente gratuite, è sufficiente iscriversi cliccando sulla data di interesse e compilando l’apposito modulo di registrazione on line. A seguito dell’approvazione della richiesta di partecipazione, gli iscritti riceveranno notifiche di conferma sull’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.

Giovedì 21 ottobre 2021 (prima edizione)

Giovedì 28 ottobre 2021 (seconda edizione)

PROGRAMMA

ore 11.00 SALUTI AI PARTECIPANTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 11.10 La verifica del conseguimento degli obiettivi fissati dall’Avviso al 31.12.2021

Luca Merlino, Project Manager Servizio EasyPA, Anci Digitale S.p.A.

ore 11.40 FASE II FONDO INNOVAZIONE

Bruno Putrino, Senior Account Manager, PagoPA S.p.A.

Salvatore Valenza, Senior Account Manager, PagoPA S.p.A.

Serafino Leoni, Direzione Sviluppo e Soluzioni Integrate Documenti d’identità, IPZS

Francesco Antonio Marino, Direzione Ingegneria e Innovazione, Servizi Digitali, IPZS

Patrizia Tortorici, Account Manager AgID per SPID, Agenzia per l’Italia Digitale

(21 ottobre 2021) Antonio Colella, Responsabile Collaudi SPID, Agenzia per l’Italia Digitale

(28 ottobre 2021) Antonio Florio, Responsabile Convenzioni SPID, Agenzia per l’Italia Digitale

ore 12.20 DOMANDE e RISPOSTE

ore 12.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI