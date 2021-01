Fondo Innovazione Tecnologica: webinar Anci Digitale per assistere i comuni

Fino al 15 gennaio i Comuni possono presentare la domanda per accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito con il decreto rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L’Avviso prevede l’erogazione di contributi economici intesi quale supporto, ai singoli Comuni, per portare a completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA, per rendere accessibili e fruibili i servizi digitali attraverso il sistema SPID e l’App IO.

I webinar che Anci Digitale S.p.A. promuove – in collaborazione con PagoPA S.p.A., IFEL e con il sostegno del Coordinamento delle Anci Regionali – intendono supportare i Comuni nella fase di adesione, chiarendo termini e modalità di partecipazione, ma anche tracciare lo scenario operativo che consenta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Avviso e infine cogliere le opportunità di semplificazione del rapporto con cittadini ed imprese e di razionalizzazione dei processi interni all’Ente.

Come funziona l’avviso e quali sono le scadenze? Chi può richiedere il contributo?

E ancora: Ci sono obiettivi specifici che l’ente dovrà conseguire per il riconoscimento del contributo? Quali sono? Quali sono le azioni di accompagnamento per realizzare la transizione al digitale nei Comuni?

Venerdì 8 gennaio 2021 – ore 12:00 -13:00

Introduce e modera

Franco Minucci – Amministratore Unico Anci Digitale

Saluti

Marco Orlando – Direttore Anci Piemonte

Le azioni di accompagnamento per realizzare la transizione al digitale nei Comuni

Pierciro Galeone – Direttore Fondazione IFEL

I termini dell’Avviso Pubblico e la procedura per aderire

Claudio Fornaro – Chief Sales Officer, PagoPA S.p.A.

Spazio alle domande

Supporto ai Comuni tramite il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Silvana Filipponi – Esperta per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale – MID

Sono previste tre sessioni del webinar. Seleziona la data che preferisci e clicca su REGISTRATI per partecipare

venerdì 8 gennaio 2021, ore 12 REGISTRATI

martedì 12 gennaio 2021, ore 12 REGISTRATI

mercoledì 13 gennaio 2021, ore 12 REGISTRATI

Si comunica che gli utenti non ammessi all’webinar di venerdì 8 gennaio potranno comunque iscriversi ai successivi webinar del 12/13 gennaio.