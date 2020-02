Fondo povertà: disponibile il Decreto di riparto per l’anno 2019

È disponibile il Decreto di riparto del Fondo povertà per l’anno 2019.

Com’è noto, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale finanzia gli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Le somme dedicate a questa finalità vengono ripartite al complesso degli Ambiti territoriali di ogni Regione sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall’INPS, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 60%; b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 40%.

Il Decreto, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2020, sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali