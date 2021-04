FORLÌ-CESENA, la multiutility HERA investirà 116 mln tra il 2021/2024

Illustrando il piano industriale ai Sindaci dei comuni l’’Amministratore delegato della multiutility Hera, Stefano Venier, ha specificato che 25,6 mln. del totale saranno investiti nel 2021, risorse pari a 100 milioni, mentre per il periodo 2021-2024, saranno ripartiti 50 milioni per il servizio idrico, 38 milioni per il settore gas, 9 milioni per i servizi ambientali e circa 4 milioni per il teleriscaldamento. Partendo dall’adeguamento dei sistemi fognari e depurativi è previsto il risanamento strutturale del torrente Cesuola ed è previsto il risanamento degli scarichi “la Rotta” a Forli’, con la riqualificazione e il collegamento della rete nera al depuratore, grazie a un collettore fognario. Altri interventi saranno al Rio Eremo, con il collettamento dei reflui all’impianto di Cesena, piu’ una rete di acquedotto per le colline; mentre nella frazione di Alfero, nel comune di Verghereto, saranno separate le reti fognarie e ci sara’ un impianto di depurazione. Passando ai lavori acquedottistici, e’ previsto il potenziamento della rete di Sarsina, con la distribuzione di acqua dalle sorgenti di Quarto e nei territori di Portico e San Benedetto in Alpe, il progetto prevede la bonifica delle condotte tra Portico e Bocconi, per circa 6 km. Sul tema energia pulita per l’industria e rinnovo rete gas, Hera ha firmato un accordo della durata di 11 anni, per la creazione da parte di Hera Servizi Energia di un impianto di cogenerazione a Santa Sofia, che fornira’ energia pulita al polo Avi.Coop di Amadori; che si occuperà anche della gestione e manutenzione dell’impianto, che consentira’ di aumentare l’efficienza dei cicli produttivi, facendo risparmiare ogni anno 800 Tep e l’emissione di circa 1.350 tonnellate di CO2, pari all’assorbimento di un anno di un bosco di 226 ettari, ne derivera’ anche un risparmio di energia primaria del 15%.

La multiutility riqualificherà anche la rete delle condotte gas, che prevede il rinnovo a Forli’, di 120 km. di condotte obsolete e, il potenziamento della rete gas nella Vallata del Bidente, con la realizzazione di una condotta di 8 km. a Civitella di Romagna e Santa Sofia, per far fronte alle richieste di incremento di fornitura. Previsto infine il revamping dell’impianto di cogenerazione dell’Ippodromo per migliorare l’efficienza energetica e il miglioramento dei servizi ambientali in tutti i Comuni del Distretto di Cesena, con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata, grazie all’estensione del sistema porta a porta secondo le tempistiche concordate con le singole amministrazioni.