Forlì con i 13 mln dello Stato rigenera il Centro storico

Rigenerare una parte del centro storico di Forlì, in un’ottica solidale e sostenibile con una serie di progetti di riqualificazione urbana tra alloggi Erp, scuola, parco e parcheggi. Si conferma così la “concretezza di un’amministrazione: ora partiremo con la progettazione per terminare le opere che hanno un’ampia vocazione ambientale, l’area interessata, precisa il vicesindaco Daniele Mezzacapo, è di 135 ettari e coinvolge 6.730 abitanti del centro storico e dei tessuti a corona, luoghi da rigenerare per migliorare la qualità della vita e i servizi offerti”.

Nel dettaglio degli interventi entrano gli assessori al Welfare Rosaria Tassinari e alle Politiche educative Paola Casara: sul fronte delle case popolari ecco i nuovi 28 alloggi Erp in via Autoparco, in un nuovo edificio a consumo energetico quasi zero, per un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui 5,5 dallo Stato e uno promesso dalla Regione.

A questi interventi, per creare, spiega l’assessore Tassinari, “un sistema di servizi per una città sempre più a misura d’uomo da vivere favorendo i rapporti sociali”, si aggiungono: la riqualificazione e l’ampliamento da 26.400 a oltre 41.000 mq. del Parco della Pace con nuovi alberi e un campo da basket, per una spesa di mezzo milione di euro di cui 300.000 euro dallo Stato, il nuovo parcheggio di via Casamorata, con 60 posti auto su oltre 3.000 mq. e un investimento di 450.000 euro di cui 50.000 dallo Stato.

Dunque, conclude l’Assessore, “un intervento che realizza più obiettivi e dimostra la vicinanza dell’amministrazione ai cittadini”. Infine il progetto più caro, la demolizione e ricostruzione della scuola Maroncelli per 7,8 mln. di euro, di cui 6,8 dallo Stato, inagibile da qualche anno per via di grosse carenze strutturali sarà abbattuta e ricostruita come “spazio di comunità”, sarà ampia, sicura e modulare per favorire l’integrazione sociale dato anche il 20% di famiglie straniere nell’area. Verranno realizzate 20 aule su 5.882 mq., di cui 5 per le rotazioni da altri istituti su 3 corpi di fabbrica e 3 livelli, 500 gli studenti, non mancheranno una palestra e un auditorium dato che la Maroncelli avrà una “vocazione musicale”. Grande attenzione, conclude Casara, alla tecnologia digitale, alla flessibilità e al verde non solo con un grande parco, il piano finanziario complessivo è da 17 mln. di euro, di cui 12,7 dal bando statale, quasi 3,3 dal Comune, uno dalla Regione e circa 47.000 euro da Acer. “Tutti gli interventi sono priorità, tira le fila l’assessore al Bilancio Vittorio Cicognani, alcuni sono più semplici e verranno conclusi prima, nell’ambito dell’intervallo temporale 2023-2027”.