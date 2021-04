Forlì, i bonus libri di testo diventano digitali

Niente più buoni cartacei o ricevute per la fornitura dei libri di testo delle scuole primarie di Forlì, statali e paritarie. Dal prossimo anno le cedole diventano digitali e, per il ritiro dei libri, i ragazzi potranno recarsi direttamente in libreria con il solo codice fiscale. L’assessore alle Politiche educative Paola Casara, spiega che cambia la modalità di fornitura dei libri di testo per le scuole primarie forlivesi, avvenuto fino ad oggi attraverso “cedole librarie” cartacee numerate e stampate dal Comune. La gestione non è adeguata sia alle norme che impongono la digitalizzazione dei processi, la dematerializzazione dei documenti e la tutela della privacy, ma anche all’esigenza di semplificare e velocizzare il lavoro di gestione ed il controllo del processo del Comune, l’emergenza Covid ha fatto il resto. Attraverso il confronto con altri Comuni si è riusciti a sviluppare un software all’avanguardia e il nuovo sistema, attivo dal prossimo anno scolastico 2021-2022, prevede la raccolta dei database contenenti gli alunni iscritti in tutte le scuole primarie del territorio; la verifica degli alunni aventi diritto attraverso il riscontro anagrafico; il rilascio delle cedole su piattaforma online intestate ad ogni singolo, l’accreditamento delle librerie sulla piattaforma online; la prenotazione e il ritiro dei libri da parte delle famiglie recandosi in libreria con il codice fiscale dell’alunno; il controllo e il monitoraggio della spesa da parte del Comune”.