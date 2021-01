Forlì, l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile del progetto SFC – Shaping Fair Cities

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che ingloba i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, i cosiddetti Sustainable Development Goals o SDGs, una serie di obiettivi interconnessi, definiti dall’ONU come strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

Gli obiettivi affrontano un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace. L’Agenda racchiude tutti gli obiettivi e riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

Gli Obiettivi sono intersettoriale e integrati, e sollecitano un approccio di azione multi-stakeholders, con un ruolo di Governi, Enti pubblici locali, imprese di varie dimensioni e Società Civile.

Forlì aderisce a questa sfida globale affinché i progetti che il Comune porta avanti sul territorio siano coerenti con i 17 Obiettivi strategici dell’Agenda 2030 ONU. Il progetto europeo SFC – Shaping Fair Cities permette all’Ente di aderire a questo percorso con l’obiettivo di posizionare in maniera coerente le azioni del Comune rispetto all’attuazione dell’Agenda 2030 e dei suoi Obiettivi ed allineare quindi i progetti del territorio ad una strategia più ampia, nazionale, regionale ed europea.

In questo mese verrà lanciata la campagna di comunicazione e sensibilizzazione del territorio sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e sugli obiettivi del progetto SFC: l’obiettivo 5 sulla parità di genere, l’obiettivo 11 sulle città e comunità sostenibili, l’obiettivo 13 sulla lotta contro i cambiamenti climatici e l’obiettivo 16 su pace, giustizia e istituzioni solide. La campagna sarà realizzata con il supporto di poster, flyer, social media e comunicati stampa e durerà fino a giugno 2021, data di chiusura del progetto.

Fonte: comune di Forlì