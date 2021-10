Formez Pa, al via le prove scritte per 500 assunzioni per il Pnrr

Al via le prove scritte, in modalità digitale, del concorso per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato, non dirigenziale, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, da assegnare al Mef e alle amministrazioni centrali titolari d’interventi previsti dal Pnrr. Le candidature per questo concorso, deliberato dalla Commissione Ripam e organizzato dal Ministero dell’Economia e dal Dipartimento della Funzione pubblica, che si avvale di Formez PA, sono oltre trentaquattromila. Tramite questa selezione sarà assunto personale che si occuperà delle attività di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio.

I neo assunti con profilo economico, giuridico, statistico-matematico, informatico e ingegneristico saranno destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, supervisione e controllo sull’attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Pnrr. Le prove scritte si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, in diverse regioni, fino al 22 ottobre, nelle città di Roma, Napoli, Milano, Rende (provincia di Cosenza), Cagliari e Siracusa.