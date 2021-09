Formez Pa, dal 30 settembre la prova scritta per i funzionari amministrativi

Le prove scritte del concorso organizzato da Formez PA per 2736 funzionari amministrativi, al cui bando si sono candidati in 173.380, sono previste nel periodo compreso dal 30 settembre all’8 ottobre. I concorsisti saranno chiamati a sostenere la prova in otto regioni e in nove città, nelle sedi di Roma, Milano, Pescara, Napoli, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Siracusa. E’ il primo concorso unico digitale per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato che richiede, nello stesso bando, personale per diversi ministeri e altre amministrazioni. Infatti, coloro che saranno risultati idonei dopo la selezione, andranno a lavorare presso: il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero dell’Interno, il ministero della Difesa, il ministero della Transizione ecologica, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il ministero dell’Istruzione, quello dell’Università e della ricerca, il ministero della Cultura, l’Avvocatura generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l’Agenzia per l’Italia digitale. Gli indirizzi delle sedi concorsuali ed il calendario delle prove verranno pubblicati a breve, sui canali istituzionali di Formez PA, secondo i termini previsti dal bando.

Fonte: Formez Pa