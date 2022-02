FORUM PA, 14-17giugno: Premio “PA Sostenibile e Resiliente 2022”

Prosegue il percorso avviato nel 2018, con la I edizione del “Premio PA Sostenibile” per individuare e valorizzare esperienze e soluzioni orientate a promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese. L’iniziativa “PA sostenibile e resiliente 2022” promossa da FPA in collaborazione con ASviS, all’interno della Manifestazione FORUM PA 2022, vuole riconfermare e rafforzare il percorso svolto, nella consapevolezza che i 2 aspetti “sostenibile” e “resiliente” non possono più essere distinti, oggi più che mai, in quanto il Next GenerationEU, mette al centro della ripartenza la necessità di lavorare per un’Europa verde, digitale e resiliente e il PNRR vede tra le sue voci più significative la rivoluzione verde e la transizione ecologica, seguite da digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, inclusione e coesione sociale.

L’obiettivo è un’Italia e un’Europa, che imposti le strategie di ripresa su uno sviluppo economico e sociale e garantisca benessere equo e sostenibile. In quest’ottica FPA e ASviS vogliono individuare le migliori soluzioni realizzate da amministrazioni centrali e locali, ma anche da associazioni e start up per promuovere e sostenere gli obiettivi di sostenibilità e resilienza fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU e rilanciati dalle politiche di ripresa per il post-pandemia tracciate dall’Europa, la selezione si soffermerà su progetti e prodotti innovativi che rispondono all’obiettivo di:

MISURARE la sostenibilità con soluzioni che portino allo sviluppo e utilizzo di indicatori per misurare l’impatto delle azioni in materia di sostenibilità attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati alfine di prendere decisioni informate e corrette;

COMUNICARE la sostenibilità con soluzioni che comunichino gli obiettivi di sostenibilità e le azioni messe in atto dall’organizzazione per raggiungerli;

FORMARE sui temi della sostenibilità con attività, percorsi, iniziative di formazione rivolte a diverse categorie come studenti, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, cittadini, sui temi dello sviluppo sostenibile;

FARE RETE per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso la creazione di reti, network, partnership a livello internazionale e nazionale per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e/o per sviluppare progetti sugli SdGS dell’Agenda 2030. Il termine di presentazione delle candidature è l’8 aprile 2022 alle ore 17 e si può presentare la candidatura tramite il form