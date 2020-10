FORUM PA 2020, Restart Italia il 2 novembre al via la nuova edizione

​Torna dal 2 al 6 novembre 2020 l’edizione digitale di Forum PA 2020, che per l’occasione avrà come argomento principale il concetto di Restart Italia, la condivisione di un progetto di ripartenza del Paese che veda la PA protagonista grazie all’uso intelligente dell’innovazione tecnologica, alla centralità delle persone e agli investimenti per lo sviluppo sostenibile.

Durante il “ForumPA 2020 Restart Italia” si svolgeranno, in contemporanea tre diversi appuntamenti: Forum PA for a Smart Nation, Forum PA Sanità e Forum PA Sud.

Anche stavolta partecipa attivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che insieme a Inps, Inail, Anpal e Inapp sarà impegnato con una rubrica giornaliera “Lavoro & Welfare”della durata di un’ora, dalle 9.15 alle 10.15. In streaming sarà possibile collegarsi in diretta a diversi eventi sui temi:

-Il Feg, un fondo europeo per ricollocare i lavoratori di aziende in crisi;

-Progetti ed esperienze di innovazione tecnologica durante e dopo l’emergenza sanitaria;

-Smart working: da soluzione emergenziale a nuovo paradigma del lavoro? Rischi e opportunità per il dopo Covid;

-Gli effetti della pandemia sul mondo del lavoro: uno studio sullo smart working e un’analisi dei dati statistici sugli infortuni da Covid-19.

Per partecipare, registrandosi liberamente via web ai singoli eventi e consultare il programma completo dell’iniziativa è necessario visitare il sito dell’evento forumpa2020.eventifpa.it.

Fonte: Forum PA