Forum Pa, l’evento digitale sull’innovazione

Creare e rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende tecnologiche, nei territori attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo l’obiettivo di Forum Pa 2021, il grande evento online organizzato da FPA, società del Gruppo Digital360, in programma dal 21 al 25 giugno. Oltre 200 eventi in streaming, tutti a partecipazione gratuita, dedicati ai temi della trasformazione digitale, della transizione verde, dell’inclusione sociale e dell’innovazione della Pubblica amministrazione.

“Connettere le energie vitali del Paese” lo slogan dell’edizione 2021: la ripresa non può che avvenire proprio dal dialogo, dal confronto e dal collegamento tra tutti quei soggetti, pubblici e privati, che mettendo insieme le proprie energie possono diventare davvero protagonisti del cambiamento. In programma cinque grandi eventi di scenario, per approfondire la ”visione Paese” che guiderà gli investimenti dei prossimi anni: modelli, priorità, esperienze a livello nazionale e tendenze internazionali. Inoltre, i Talk dedicati a temi verticali, come smart city e pagamenti digitali; le Rubriche PA, collane di incontri a cura di importanti amministrazioni centrali e locali; le Academy, occasioni di aggiornamento sui temi di maggiore attualità per i dipendenti pubblici; le ”Conversazioni con…”, interviste a ministri e studiosi, rappresentanti di spicco del mondo pubblico e privato; infine, i seminari, sessioni che raccontano progetti, esperienze pratiche e casi di successo realizzati dalle aziende partner delle amministrazioni.

L’intervento di apertura è affidato al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Diversi i ministri presenti nei giorni successivi. Tra questi il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Tra gli ospiti internazionali l’economista e premio Nobel Joseph Stiglitz, Robyn Scott, Co-Founder e CEO di Apolitical, azienda che si occupa di far conoscere ai governi tutte le buone pratiche che possono essere da esempio per rendere le amministrazioni pubbliche più smart. Inoltre Francesca Gino, docente di Business Administration presso la Harvard Business School (HBS) e Sir Geoff Mulgan, ex direttore esecutivo di NESTA UK, la più importante organizzazione britannica per innovazione sociale, e oggi docente di Collective Intelligence, Public Policy and Social Innovation presso l’University College London (UCL).

Fonte: Ministero per la Pa