Forum PA premia la Città di Milano per il portale “Territori Resilienti”

Il premio rientra all’interno dell’iniziativa “PA Sostenibile e Resiliente – i migliori progetti che guardano al futuro per trasformare le crisi in opportunità” realizzata in collaborazione con ASviS, l’associazione nata in Italia per promuovere la realizzazione dei diciassette Obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’ONU nell’Agenda 2030. Il premio vuole dimostrare come sia possibile uscire dalla crisi attuale, sanitaria, ambientale, economica con l’impegno di tutti e attraverso la condivisione di buone pratiche da parte degli enti locali, delle imprese private, degli istituti di ricerca e dei cittadini. In questo percorso virtuoso un ruolo fondamentale è giocato dalla disponibilità di strumenti informatici intuitivi, e dalla digitalizzazione dei processi e delle conoscenze ai quali tutti devono poter accedere.

Il progetto messo a punto dalla Città Metropolitana di Milano punta alla realizzazione della piattaforma tecnologica “Territori Resilienti” che contiene sia la mappatura del contesto ambientale esistente, sia le procedure di co-progettazione e di co-produzione di soluzioni fondate sulla natura, le cosiddette NBS (Nature Based Solutions). Il progetto è la prosecuzione di un percorso di innovazione avviato, già da tempo, sia autonomamente dalla direzione Ambiente e Tutela del Territorio sia utilizzando alcuni finanziamenti europei, LIFE con il progetto Metro Adapt, Horizon 2020 con Nature4Cities, e il programma PON Governance 2014-2020 con DeSK e Decimetro. Le esperienze che la piattaforma vuole condividere e promuovere, favoriscono in modo sostenibile la transizione del territorio alla resilienza, con misure in grado di aumentare la capacità di resistere ai cambiamenti climatici in atto incrementando la presenza del verde nelle zone fortemente urbanizzate, diminuendo il consumo di energia, preservando la biodiversità e migliorando la qualità dell’acqua e dell’aria.

E. De Vita della Città metropolitana di Milano dichiara “Sono molto soddisfatto per questo premio, che riconosce il nostro impegno come Città nell’ambito della ricerca di soluzioni concrete e applicabili per migliorare la qualità di vita dei cittadini sia in termini di ambiente, sia di ricadute positive sulla salute. Si tratta di ricercare e applicare misure di adattamento ai cambiamenti climatici fondate sulla natura (NBS) che diano sollievo all’ambiente, per esempio in fenomeni frequenti come le isole di calore e possano accompagnare il nostro territorio nel percorso di transizione verso la resilienza e la sostenibilità. Ritengo importante aver collaborato fin da subito con i Comuni e la cittadinanza, perché questo cambiamento non può che essere il risultato di un lavoro di squadra e richiede l’impegno di tutti. Ma allo stesso tempo ci siamo mossi in modo autonomo, soprattutto per la realizzazione degli strumenti informatici e tecnologici avvalendoci sia di finanziamenti europei che di bandi privati. Il portale realizzato è una sorta di sportello unico a cui i cittadini possono accedere per contribuire attivamente proponendo idee e soluzioni. Stante le dimensioni e la complessità del nostro territorio e l’impatto locale delle soluzioni di adattamento non possiamo farcela da soli, occorre condividere i saperi e lavorare insieme”.

Gianni Dominici, Direttore generale del Forum PA: “I territori sono i veri protagonisti di questa emergenza e questo progetto, insieme agli altri sei premiati, lo conferma guardando al futuro con strumenti e idee innovative che noi di Forum PA vogliamo valorizzare e mettere in rete”.

Patricia Navarra dell’ ASvIS: “Per decidere quali progetti premiare abbiamo guardato alla concretezza. Non idee-spot, ma esperienze reali che possano servire da buona pratica per tutte le realtà di pubblica amministrazione del paese”. La Città Metropolitana di Milano ottiene il riconoscimento per il portale “Territori resilienti” nell’ambito “Ambiente, energia e capitale naturale” che ha l’obiettivo di aiutare la transizione verde e digitale del territorio con una piattaforma digitale inclusiva contenente la mappatura del contesto ambientale e la realizzazione di soluzioni naturalistiche che rendano il territorio più verde, sostenibile, resiliente di fronte a calamità naturali e cambiamenti climatici, aumentino la biodiversità e migliorino la salute e il benessere dei suoi abitanti. https://www.forumpachallenge.it/soluzioni/territori-resilientihttps://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/index.html

Fonte: Città metropolitana di Milano