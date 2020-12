FS Italiane apre il primo Innovation Hub

Il lancio del primo Innovation Hub, avvenuto in occasione del settantesimo anniversario della maggiore stazione del Paese ossia quella di Roma Termini appunto, permette a FS Italiane di stabilire fisicamente quella che è a tutti gli effetti concepita per essere la cabina di regia deputata al coordinamento delle attività degli altri hub territoriali che saranno realizzati nei prossimi anni in tutta Italia come per esempio quello presso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II.

Lo scopo degli Innovation Hub di FS Italiane è quello di lavorare su programmi di innovazione tematici affinché costituiscano luoghi dove aziende, istituzioni e investitori si incontrano e collaborano con giovani innovatori e startup per intercettare nuove opportunità di business altamente innovative che sfruttino il progresso tecnologico. Una vera e propria rete fisica di luoghi per la contaminazione e la nascita di idee che, grazie agli strumenti offerti dalla tecnologia e dalla digitalizzazione, possono rappresentare un’enorme possibilità di cambiamento e di sviluppo sostenibile. L’Innovation Hub di Roma è dedicato ai temi legati alle Smart City mentre quello di Napoli è dedicato ai temi del turismo. FS Italiane ha in programma, entro i prossimi tre anni, di aprire altri cinque Innovation Hub tematici: Reggio Calabria (Tutela del Territorio), Puglia (Logistica e Merci), Milano (Industria), Torino (Mobilità) e Bologna (Agrifood).

Fonte: FS italiane