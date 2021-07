G20 Clima ed Energia: Accordo per la transizione ecologica

G20 Clima ed Energia: dai grandi del Pianeta arriva il rilancio della missione comune per il clima e la transizione energetica con al centro le tecnologie pulite. Un accordo che vede tutti impegnati a lavorare in modo costruttivo per spianare la strada ad una COP26 di successo e per adottare una serie di risultati ambiziosi ed equilibrati, compreso finalizzare i mandati in sospeso dell’Accordo di Parigi. Di seguito i punti salienti dell’intesa.

*Trovare un accordo sull’uscita del carbone dalla produzione elettrica e dai finanziamenti internazionali

*Impegno dei Paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e fino al 2025

*Istituzioni finanziarie internazionali inviate a mobilitare maggiori finanziamenti per il clima e a fornire nuovi strumenti per accelerare la transizione all’energia pulita

*Riconosciuto il contributo dell’energia alla produzione di gas serra e la connessione tra perdita di biodiversità e cambiamento climatico

*Tutti i Paesi riconoscono l’avvertimento della comunità scientifica globale e dichiarano che questo deve essere il decennio dell’azione

*Riconoscimento della criticità di mantenere l’incremento della temperatura entro 1,5°C

*I Paesi che ancora non hanno presentato nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni lo faranno entro la COP26, con strategie per la neutralità delle emissioni

*Integrazione dei processi di bilancio e pianificazione nazionale per facilitare l’accesso ai finanziamenti per affrontare l’adattamento

*Riconosciuto un nuovo ruolo delle fonti rinnovabili nel processo di transizione energetica

*Rinnovato concetto di sicurezza energetica, delle fonti e dello stoccaggio di energia a fronte del rischio clima e degli eventi meteorologici estremi

*Garantire che le misure di ripresa post-Covid siano ottimizzate per evitare danni ambientali

*Adottato un “Piano d’azione per città intelligenti, resilienti e sostenibili” con aumento delle soluzioni basate sulla natura o approcci basati sugli ecosistemi nelle città

Scarica i documenti finali del G20 Ambiente e del G20 Clima ed Energia:

https://www.g20.org/italian-g20-presidency/documents/ministerial-meetings-documents.html

Fonte: Ministero della transizione ecologica