G20, Draghi: “Preoccupante situazione delle donne in Afghanistan”

“Riteniamo che il G20 possa svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le donne in tutto il mondo. Durante la Presidenza italiana, abbiamo adottato misure concrete per migliorare la posizione delle donne nel mondo del lavoro, promuovere la loro emancipazione e rimuovere gli ostacoli che frenano le loro carriere. Ogni perdita di talento femminile è una perdita per tutti noi”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto nella Conferenza del G20 dedicata all’empowerment femminile. Il premier ha poi aggiunto che la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel suo intervento di apertura ha evidenziato la preoccupante situazione delle donne in Afghanistan dopo il ritorno dei Talebani.

“Il rischio di violenze, di abusi e di violazioni dei diritti umani cui l’intera popolazione femminile, di ogni età, si trova ora esposta, richiede una chiara assunzione di responsabilità dei membri del G20 e dell’intera comunità internazionale. Noi non possiamo voltare lo sguardo dall’altra parte e non lo vogliamo. Per questo – ha annunciato – ho convocato nel corso della giornata di oggi una riunione dei Ministri responsabili per le pari opportunità, sulla condizione delle donne in Afghanistan, per esaminare più approfonditamente il tema e lavorare a una linea di convergenza G20 sulla questione femminile in Afghanistan”.